В «Молот» пришел игрок, поигравший в КХЛ

Пермский хоккейный клуб «Молот» пополнил нападающий Иван Ларичев, сообщила пресс-служба клуба. Форвард является воспитанником нижнетагильской школы хоккея. Новичок выступал за команды «СКА-Нева», «Рязань», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Югру». В общей сложности провел в ВХЛ 214 матчей, набрал 114 (58+56) очков за результативность при показателе полезности «+46».

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Помимо этого, 27-летний нападающий имеет опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге: в составе ХК «Сочи» и «Витязя».

Кроме того, пермский клуб покинули два игрока. По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расторг контракты с нападающим Дмитрием Белохоновым и защитником Александром Игошевым, которые провели за пермский клуб соответственно 49 и 98 матчей.