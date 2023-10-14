Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кобринец

Руководитель департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец умер в возрасте 61 года, сообщило ведомство. По информации турецких СМИ, его тело нашли в номере отеля в Стамбуле.

Господин Кобринец умер 12 октября. «Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины»,— говорится в сообщении министерства в Telegram. Ведомство не уточняло причину смерти.

По данным турецкого телеканала NTV, господин Кобринец приехал в Стамбул на рабочую встречу. Его коллеги не смогли до него дозвониться после того, как дипломата не оказалось на встрече. Тело обнаружили сотрудники гостиницы. По предварительной информации, Николай Кобринец умер от сердечного приступа.

Николай Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. Окончил МГИМО МИД СССР. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2006–2011 годах был заместителем постпреда РФ при Евросоюзе, в 2011–2012 годах — замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества. В 2012–2019 годах работал замдиректора департамента международного сотрудничества правительства. Возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества с 2019 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.

Леонид Уварчев