Что о поправках к УПК говорят эксперты

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева поясняет, что игнорирование правоохранителями факта совершения преступления именно в сфере предпринимательской деятельности приводит к неприменению обозначенных в ст. 81.1 УПК сроков возврата изъятого имущества или к его приобщению к материалам дела в качестве вещественных доказательств, к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу с игнорированием положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Она отмечает, что в проекте раскрывается понятие предпринимательской деятельности для применения процессуальных гарантий, предусмотренных ст. 20, 811, 108 и 164 УПК, а также для статей Особенной части кодекса, которые относятся к предпринимательской сфере с оговоркой.

В целом эксперты поддерживают тренд на гуманизацию уголовного законодательства, но отмечают, что отдельные новеллы ситуацию не исправят. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что ничего кардинально не изменится, пока для экономических статей в сочетании с наличием у подозреваемого статуса члена руководящего органа организации или индивидуального предпринимателя не начнет главенствовать императив — сначала применяется залог. «Не складывается с залогом, можно думать о более серьезных мерах пресечения. Нам вообще не хватает неоспоримых критериев, при которых заключение под стражу не применяется. И, возможно, не только для экономических составов, но и в целом»,— говорит Борис Титов.

Партнер NOVATOR legal Group Олег Дьячков считает, что предложенного Верховным судом пояснения предпринимательской деятельности недостаточно. Он отмечает, что, согласно сложившейся судебной практике, в случае заключения контракта с заказчиком в лице муниципального или государственного органа его исполнение не относится к предпринимательской деятельности. «Однако в большинстве случаев потерпевшим при совершении экономического преступления выступает именно государственный или муниципальный орган. В связи с этим остро нуждается в проработке определение того, какой организационно-правовой формой должны обладать стороны сделки в предпринимательской деятельности. Это позволит расставить все на свои места без ущемления прав предпринимателей»,— считает Олег Дьячков.

Диана Галиева