Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что о поправках к УПК говорят эксперты

Контекст

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева поясняет, что игнорирование правоохранителями факта совершения преступления именно в сфере предпринимательской деятельности приводит к неприменению обозначенных в ст. 81.1 УПК сроков возврата изъятого имущества или к его приобщению к материалам дела в качестве вещественных доказательств, к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу с игнорированием положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Она отмечает, что в проекте раскрывается понятие предпринимательской деятельности для применения процессуальных гарантий, предусмотренных ст. 20, 811, 108 и 164 УПК, а также для статей Особенной части кодекса, которые относятся к предпринимательской сфере с оговоркой.

В целом эксперты поддерживают тренд на гуманизацию уголовного законодательства, но отмечают, что отдельные новеллы ситуацию не исправят. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что ничего кардинально не изменится, пока для экономических статей в сочетании с наличием у подозреваемого статуса члена руководящего органа организации или индивидуального предпринимателя не начнет главенствовать императив — сначала применяется залог. «Не складывается с залогом, можно думать о более серьезных мерах пресечения. Нам вообще не хватает неоспоримых критериев, при которых заключение под стражу не применяется. И, возможно, не только для экономических составов, но и в целом»,— говорит Борис Титов.

Партнер NOVATOR legal Group Олег Дьячков считает, что предложенного Верховным судом пояснения предпринимательской деятельности недостаточно. Он отмечает, что, согласно сложившейся судебной практике, в случае заключения контракта с заказчиком в лице муниципального или государственного органа его исполнение не относится к предпринимательской деятельности. «Однако в большинстве случаев потерпевшим при совершении экономического преступления выступает именно государственный или муниципальный орган. В связи с этим остро нуждается в проработке определение того, какой организационно-правовой формой должны обладать стороны сделки в предпринимательской деятельности. Это позволит расставить все на свои места без ущемления прав предпринимателей»,— считает Олег Дьячков.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...