Заварухин об уральском дерби с «Трактором»: «Обычно брат брату — друг»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал об отношении к битве с двоюродным братом Алексеем Заварухиным, главным тренером «Трактора». Команды сразились в уральском дерби, который закончился победой «Автомобилиста» со счетом 2:1 (2:1; 0:0; 0:0). Напомним, Алексей Заварухин стал исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» 4 октября, после ухода Анвара Гатиятулина в отставку.

«Обычно брат брату — друг, а здесь получилось соперничество, но таков спорт», — сообщил Николай Заварухин.

На послематчевой пресс-конференции Николай Заварухин отметил результативность «Автомобилиста» в первом периоде и командные действия в меньшинстве 3 на 5 во время первой двадцатиминутки. «Тяжелый для нас матч, но здорово, что у нас была живая лавка. Соперник на ходу добавил в атаке, в первом периоде было 17 бросков у «Трактора». Главное, мы смогли выстоять и забили свои голы. В третьем периоде инициатива была у соперника, и команда справилась, ложась под шайбы и блокируя их. Интересное получилось уральское дерби», — сообщил главный тренер «Автомобилиста».

«Хорошая игра с нашей стороны, хоть и второй период проспали. К сожалению, не реализовали много моментов. Соперника поздравляю с победой»,— заявил исполняющий обязанности главного тренера ХК «Трактор» Алексей Заварухин.

По статистике «Автомобилист» превзошел «Трактор» по блокированным броскам (23 на 5), силовым приемам (15 на 9) и штрафам (8 на 4). Команда из Челябинска была лучше по количеству бросков в створ ворот (31 на 22) и по вбрасываниям (30 на 29).

Александр Стародумов

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