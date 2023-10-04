Главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина отправили в отставку

После проигрыша челябинского «Трактора» уфимскому «Салавату Юлаеву» главный тренер челябинского клуба Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Исполнять обязанности наставника команды будет Алексей Заварухин.

«Трактор» в домашнем матче уступил уфимцам со счетом 0:4.

Ранее по итогам прошлого сезона, выступление «Трактора» в котором было признано провальным (команда не вышла в плей-офф) руководство клуба уволило почти весь тренерский штаб. Анвар Гатиятулин тогда сохранил свое место. Контракт с ним был подписан до конца нынешнего сезона. В сентябре тренера исключили из совета директоров «Трактора».