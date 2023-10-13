ХК «Автомобилист» обыграл «Трактор» в уральском дерби

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Трактор» из Челябинска в уральском дерби по ходу восточной конференции КХЛ со счетом 2:1 (2:1; 0:0; 0:0). Матч проходил в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

В первом периоде команды сразу показали открытый атакующий стиль, оправдывая авансы слову «дерби». До середины периода шайбы не шли в ворота, пока «Автомобилист» не открыл счет (отличился Александр Севостьянов). Далее у хозяев возникло два удаления за помеху и удар клюшкой, в эти две минуты штрафная зона екатеринбуржцев превратилась в столпотворение игроков обеих команд и множество брошенных шайб. Отыграться «Трактор» смог уже в равных составах мощным щелчком от перекладины за авторством Альберта Яруллина. Концовка была за ХК «Автомобилист», который, перехватив инициативу, забросил вторую шайбу (отличился Максим Осипов).

Во втором периоде преимущество полностью перешло в руки «Автомоблиста», гости уходили лишь в периодические контратаки. За период у каждой команды по одному малому штрафу (сдвиг собственных ворот у «Трактора» и толчок клюшкой «Автомобилиста»). За вторую двадцатиминутку шайбы не забили.

В третьем периоде челябинцы стали чаще атаковать хозяев и отбирать шайбу у них. На четвертой минуте оштрафовали игрока «Автомобилиста» Стефана Да Косту. В большинстве «Трактор» совершил опаснейшую атаку, где с отскоком вытащил вратарь екатеринбуржцев Евгений Аликин. Далее гости совершили набег, но отыграться не смогли.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 15 октября в Екатеринбурге против «Витязя» из Московской области.

Александр Стародумов

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