Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Дубай

Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы по направлению Тюмень — Дубай. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, рейсы выполняются по пятницам, а с октября самолеты начнут летать и по понедельникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вылет из аэропорта Рощино по пятницам будет осуществляться в 05:30. Время в пути составит 5 ч. 30 мин. Стоимость билетов начинается от 23,1 тыс. руб. Первый рейс в понедельник из Тюмени вылетит 2 октября. Стоимость билетов начинается от 22,9 тыс. руб.

Вылет из Дубай в Тюмень по пятницам будет происходить в 11:15 (по местному времени). Время в пути составит 5 ч. 15 мин. Стоимость билетов начинается от 26,3 тыс. руб. По понедельникам самолеты будут вылетать в 11:00.

Напомним, в июне Utair запустила дополнительный прямой рейс Тюмень — Ереван. С 3 мая были запущены рейсы Тюмень — Худжанд (Таджикистан), а со 2 июня рейс Тюмень – Бодрум (Турция).