На сотрудника посольства Израиля в Пекине напали с ножом

На сотрудника посольства Израиля в Пекине напал неизвестный с ножом. Его госпитализировали, он находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

«Сегодня на израильского сотрудника посольства Израиля в Пекине (не на территории посольства) было совершено нападение. Сотрудник находится на лечении в больнице в стабильном состоянии. Обстоятельства выясняются»,— говорится в сообщении.

На видео нападения в социальных сетях видно, как один мужчина валит другого на асфальт и начинает наносить ему удары ножом в спину, руки и грудь. После этого истекающий кровью мужчина прячется в здании.

Ранее сегодня заместитель гендиректора МИД Израиля по Азиатско-Тихоокеанскому региону Рафи Харпаз выразил послу Китая на Ближнем Востоке Чжай Цзюню «разочарование Израиля» в связи с позицией Китай по вопросу конфликта с движением «Хамас».

8 октября, через сутки после нападения боевиков «Хамаса» на Израиль, МИД Китая выпустил заявление, в котором назвал обеспечение полной независимости Государства Палестина приведет к миру на Ближнем Востоке.

Как США поддерживают Израиль в условиях войны — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Анастасия Ларина