Ольга Извекова назначена первым замруководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области

Первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области назначена Ольга Извекова, рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства. Ранее этот пост занимал Александр Попов, вошедший в состав обновленного правительства как заместитель председателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Извекова ранее занимала должность «обычного» замруководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области — руководителя управления госслужбы и кадров. Вместо нее эту работу будет выполнять ее заместитель Ирина Князева.

Ольге Извековой 48 лет. Она родилась в Воронеже, в 2012 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, в 2016-м — ВГУ по программе профессиональной переподготовки «Управление персоналом». Трудовую деятельность начала в 1993 году — до 1997-го работала в Ленинском филиале Акционерного банка «Воронеж», затем до 2001 года — в различных коммерческих компаниях. С декабря 2003 года по март 2013-го — в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. Затем заняла пост руководителя управления информации Воронежа, откуда в 2018 году перешла на должность замруководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области — руководителя управления госслужбы и кадров.

Подробнее об изменениях в структуре правительства Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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