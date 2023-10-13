РБК: руководители сервисов для знакомств оценили перспективы российского Tinder

Создание «элитного» российского аналога сервиса онлайн-знакомств Tinder реально, однако у него будут присутствовать риски непопулярности и сомнительной репутации. Об этом руководители российских сервисов знакомств сказали в беседе с РБК.

По словам гендиректора сервиса «Мамба» Андрея Бронецкого, сервис для общения по интересам с «избирательной аудиторией» в России «рано или поздно» появится. У приложения может быть «жесткая фильтрация» пользователей, чтобы подбирать каждому подходящего по интересам собеседника.

Создание в будущем сервиса для общения между успешными людьми считает реальным и гендиректор Loveplanet Елена Беляевских. Однако, по ее словам, такое приложение может погибнуть из-за нехватки аудитории — ее могут отсеивать во время подтверждения того, является ли пользователь бизнесменом или известным человеком. У подобного приложения сохраняется и риск перейти в сферу мошенничества или эскорт-услуг, сказал в разговоре с РБК гендиректор сервиса «Табор».

Сервис Tinder, который принадлежит компании Match Group, прекратил работу в России 30 июня этого года. На протяжении следующего месяца приложения для знакомств Mamba и «VK Знакомства» скачали 2 млн. и 3 млн. человек соответственно. Участники рынка рассказали «Ъ FM», что в России появилась тенденция и к офлайн-знакомствам.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Знакомства переходят в офлайн».

Петр Бузлаев