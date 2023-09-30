Знакомства переходят в офлайн

Дейтинг-индустрия настраивается на офлайн-формат. Такая тенденция появилась после ухода Tinder из России. Как рассказали “Ъ FM” участники рынка, заводить знакомства россияне все чаще пытаются не в специальных приложениях, а в спортзалах, во время деловых завтраков и нетворкингов. С подробностями — Сабина Адлейба.

После ухода Tinder из России в июне, аудитория перетекла в другие дейтинговые приложения. За следующий месяц отечественную Mamba скачали более 2 млн россиян, а «VK Знакомства» — почти 3 млн пользователей. Сами участники индустрии решили изменить тренд, который в течение многих лет культивировал Tinder, говорит основатель сервиса знакомств beAmore Владислав Внучков:

«У нас изначально планировалось приложение для онлайн- и офлайн-знакомств. У пользователей уже сложился устоявшийся паттерн на поведение в Tinder, и для того, чтобы приучать аудиторию к тому, что приложение для знакомств может иметь более широкий функционал, в том числе помогать знакомиться не только в сети, начинаем серию офлайновых мероприятий. Это будут трехчасовые встречи, разделенные на две части: знакомство в виде игры, что-то вроде квизов, вторая часть будет познавательная — мастер-классы».

Как пишет Business Insider со ссылкой на профильное исследование, зумеры из США в поисках новых знакомств тратят сотни долларов на абонементы в спортзалы, социальные клубы и художественные классы. Такая тенденция наметилась и в России, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева:

«Аналитика говорит о том, что таких людей становится все больше. В фитнес-отрасль они приходят заниматься, пытаются интегрироваться в социализацию в том числе. Надо понимать, что услуги фитнес-индустрии они потребляют совсем иначе, чем другие сегменты поколений. Это поколение предпочитает камерность, студийный формат, то есть фитнес-студии, а не мультифункциональные фитнес-клубы. Они по-другому покупают продукт. Осознанно подходят к процессу: этим я пользуюсь, значит, за это я готов платить».

А вот на нетворкингах, где вход в среднем стоит от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. россияне, особенно представители молодого поколения, самостоятельно искать себе пару не готовы. Поэтому, если организаторы не предложат участникам встречи обменяться контактами, они вряд ли проявят инициативу, поделилась наблюдениями участница и продюсер деловых мероприятий Эльмира:

«Наше поколение чаще всего приходит за пользой, то есть это практикоориентированный подход, который потом можно применить в жизни. Обычно, если ты подойдешь на какой-нибудь IT-конференции к человеку и спросить, можно ли я пообедаю с тобой за одним столиком, он скажет да, конечно, и будет молчать как рыба. И за вашим столом появится облако неловкости. Поэтому тут, скорее, организатор должен сам озаботиться тем, чтобы простимулировать гостей общаться».

Как отмечают участники рынка, деловые завтраки и мастер-майнды пользуются спросом в основном у миллениалов. И именно романтические знакомства россияне здесь заводят редко, говорит организатор подобных встреч Екатерина Верзилина:

«Между многими женщинами после мероприятий возникает теплая дружба. Но они также продолжают посещать и продавать свои услуги, с кем-то партнериться, делать коллаборации. Кто-то из мероприятия в мероприятие вырастает в уровне коммуникации, уверенности в себе».

За последний год, как пишут «Ведомости», в денежном выражении рынок дейтинговых сервисов сократился втрое. А как показывает недавний опрос «Ромир», только 15% россиян готовы заводить новые знакомства ради романтических отношений.

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Мария Широкова