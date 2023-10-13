Вынесен приговор по делу об уничтожении имущества на 30 млн рублей при пожаре в курском ТЦ «Бумеранг»

Мировой судья судебного участка №12 судебного района Центрального округа Курска Марина Шитакова признала 27-летнего уроженца Таджикистана Бехруза Файзуллоева виновным в уничтожении или повреждении имущества в крупном размере в результате пожара в ТЦ «Бумеранг» (ст. 168 УК РФ, максимальное наказание — год колонии). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Ущерб оценен в 30 млн руб.

Ранее судья Ленинского райсуда Курска Светлана Дюкарева вынесла Бехрузу Файзуллоеву обвинительный приговор за гибель 40-летнего сотрудника одного из магазинов в «Бумеранге» в результате пожара. По статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ, до двух лет колонии) она назначила ему полтора года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Путем частичного сложения наказаний за два преступления госпожа Шитакова приговорила Файзуллоева к году и десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Также мировой судья удовлетворила гражданский иск ООО «Ситилинк» о взыскании с него ущерба в размере 1,9 млн руб. Другие собственники пока не обращались в суд с такими требованиями.

Согласно материалам дела, утром 2 сентября 2022 года Бехруз Файзуллоев пришел на работу в магазин «Омега-Планет» на третьем этаже торгового центра. Включил электрический отпариватель для одежды и начал гладить рубашку. Закончив приводить товар в порядок, он не выключил электроприбор из сети и покинул торговый зал. Прибор перегрелся и перешел в аварийный режим, после чего загорелся. Пламя сначала перешло на одежду, а затем — на помещения магазина. В итоге площадь возгорания составила 400 кв. м.

За гибель сотрудника ТЦ судья Ленинского райсуда Курска Светлана Дюкарева также вынесла обвинительный приговор 22-летнему диспетчеру службы административного контроля в «Бумеранге». За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 219 УК РФ, до пяти лет колонии) Александру Сапрыкину было назначено два года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Мужчина получил такое наказание за то, что, узнав о происшествии, не сообщил о нем спасателям, как должен был согласно должностным инструкциям, а отключил системы противопожарной защиты в помещениях ТЦ.

Алина Морозова

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