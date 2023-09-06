Вынесен приговор по делу о гибели сотрудника курского ТЦ «Бумеранг» при пожаре

Ленинский райсуд Курска вынес обвинительный приговор по делу о гибели 40-летнего сотрудника одного из магазинов в торговом центре «Бумеранг» при пожаре. Об этом сообщила прокуратура региона. 27-летнему работнику ТЦ было назначено полтора года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства за причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ, до двух лет колонии), 22-летнему диспетчеру службы административного контроля — два года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 219 УК РФ, до пяти лет колонии). Кроме того, второй из них в течение года и шести месяцев не сможет занимать должности, связанные с соблюдением правил пожарной безопасности.

Также осужденные выплатили родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 3,2 млн руб.

Инцидент произошел утром 2 сентября 2022 года. Площадь пожара на третьем этаже ТЦ составила 400 кв. м. Установлено, что возгорание началось из-за того, что продавец одного из магазинов в «Бумеранге» не выключил электрический отпариватель. Обнаружив пожар, диспетчер не сообщил об этом спасателям, как должен был согласно должностным инструкциям, а отключил системы противопожарной защиты в помещениях торгового центра.

По мнению правоохранителей, именно «преступная небрежность указанных лиц привела к смерти сотрудника одного из магазинов»

Алина Морозова

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