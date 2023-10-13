Производство мяса выросло в Черноземье с начала года

В январе-августе 2023 года производство мяса в шести регионах Черноземья на 0,6% или 16 тыс. т увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в отделении Банка России в Воронежской области.

По оценке ЦБ, всего в Черноземье за восемь месяцев было произведено 2,8 млн т мяса.

Как сказано в докладе ЦБ «Региональная экономика: комментарии главных управлений», драйвером роста отрасли стало производство свинины: «Запуск новых мощностей в 2023 году и расширение предложения сырья способствуют наращиванию производства мясных продуктов питания. При этом производители сталкиваются с такими сложностями, как нехватка квалифицированных кадров (ветеринаров и зоотехников), рост издержек на импортные компоненты производства из-за ослабления рубля. При возросшем спросе это приводит к подорожанию мясной продукции».

В Банке России напомнили, что в мае 2023 года группа «Агроэко» запустила крупное мясоперерабатывающее предприятие в Павловском районе Воронежской области. Объем инвестиций в проект составил 15,1 млрд руб., проектная мощность — около 300 тыс. т продукции в год.

О том, как компания инвестирует в новую отрасль — в материале «Ъ-Черноземье» «"Агроэко" пошло в молоко».

Сергей Калашников

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