«Дружба — это когда на равных»

Поддержка русского языка, борьба с преступностью и транспортные коридоры — таковы основные заявленные темы обсуждения на саммите СНГ, который открывается 13 октября в Бишкеке. Владимир Путин прибыл в Киргизию накануне. Президент России провел ряд встреч, в том числе и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как известно, от участия в мероприятии отказался. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что СНГ переживает не лучшие времена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Прежде всего нужно напомнить, что в Содружество Независимых Государств входят девять стран, бывших советских республик, плюс Туркменистан имеет статус ассоциированного членства.

При этом Молдавия намерена организацию покинуть. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что нынешний саммит в Бишкеке почтить своим участием не сможет. Как официально заявлено, по причине ряда обстоятельств, но в Ереване тем не менее очень по этому поводу сожалеют.

Не будем выводить главу армянского правительства на чистую воду, равно как и называть истинные причины его отказа. Но по факту отнимаем от девяти два, получаем семь плюс один.

У бывших западных партнеров есть, как известно, «Группа семи». Раньше раз в год она собиралась как «восьмерка» вместе с Россией. Красивые яркие это были встречи, приходилось даже в свое время лично быть свидетелем.

Кстати говоря, в следующем году исполняется 10 лет со дня распада этого формата. Но мы не будем погружаться в воспоминания, тем более лить по этому поводу слезы. Можно сказать, что это была преамбула. Теперь к сути.

Понятно, что Россия нынче остро нуждается в союзниках. По логике вещей, кто может быть ближе, чем вчерашние братские республики? Много у нас общих экономических интересов и разных интеграционных механизмов.

Но вот то самое Содружество некогда называли «совражеством». В связи с этим популярен следующий тезис, что, мол, СНГ нужно как-то реформировать дабы вдохнуть в него новую жизнь, чтобы не просто главы государств встречались и вели беседы, а чтобы наши братские народы это как то на себе ощущали бы.

Более того, иной провокатор скажет: «Какое же это Содружество, когда между его членами периодически вспыхивает вооруженная конфронтация, а то и настоящая война?» И речь не только про Армению и Азербайджан, но даже Таджикистан и Киргизию. Или вот взять братский Казахстан, который получает гарантии безопасности от Китая.

А для того чтобы попасть в Туркменистан, российскому гражданину, оказывается, и вовсе виза нужна. Между тем в самой РФ одна из главных проблем, что требует немедленного решения, — мигранты. Откуда они едут? В основном из братских стран Содружества.

В чем же трудность? Некоторые уверяют, что Москва по-прежнему себя главной считает. Притом что, как нас учили в школе, дружба должна быть на равных. А если ты начальник — я подчиненный или я центр — ты провинция, это, может быть, и дружба, но не от чистого сердца, а по необходимости.

Пропадет эта самая необходимость, посмотришь, дружбы и след простыл. И даже непонятно, как все это исправлять.

Нет на этот счет четкой реформаторской концепции. Да и нужна ли она в принципе?

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