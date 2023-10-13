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Коммерсантъ FM
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Российские рыбаки получили в три раза меньше прибыли по итогам l полугодия

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал агентствам ТАСС и «РИА Новости», что прибыль сектора рыбодобычи по итогам l полугодия текущего года уменьшилась в 3 раза год к году и составила 38,5 млрд руб. За аналогичный период 2022 года прибыль сектора составила 117,3 млрд руб.

«Заметно, в разы, снизились и темпы прироста выручки в рыбодобычи: при усредненном показателе 14,4% за период 2017-2022 годов в первом полугодии 2023 года прирост выручки составлял всего 7%»,— сказал господин Зверев. По его словам, прибыль снижается с 2022 года из-за «схлопывания важных экспортных рынков для российской рыбопродукции и существенного роста издержек».

Он отметил, что в 2023 году ситуация заметно ухудшилась из-за снижения экспортных цен на основные виды российской рыбной продукции, роста логистических расходов, в том числе из-за высоких цен на топливо. «Издержки при доставке рыбопродукции (морским и наземным транспортом) приблизились к 80 руб./кг»,— добавил он.

Герман Зверев считает, что темпы снижения прибыли «не оставляют надежд» на улучшение годовых значений в секторе. При этом показатели могут стать выше за счет денежного потока, который обеспечивается отловом рыбы лососевых пород. «Однако повышение ставок сбора за водные биоресурсы и экспортные сборы уменьшат воздействие лососевого фактора»,— заключил он.

21 сентября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, они введены с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года и распространяются на поставки за пределы ЕАЭС. Основная статья аграрного экспорта, подпавшего под новые пошлины,— рыба и морепродукты. 23 сентября Герман Зверев разъяснял, что пошлины ухудшат конкурентные позиции российского краба, филе минтая и трески на внешних рынках, продажа которых в 2022 году принесла рыбакам около 80% экспортной выручки.

Подробнее о рисках для бизнеса, связанных с введением экспортных пошлин, — в материале «Ъ» «Въедливые пошлины».

Полина Мотызлевская

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