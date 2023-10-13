Героя России Ирека Магасумова не выпустили из СИЗО

Заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей. Как сообщает «Ъ», в четверг защита обвиняемого в Луганске добивалась его освобождения из СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Правительства Кузбасса Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Ранее Верховный суд ЛНР продлил арест подполковнику до 18 октября. До этой даты Ленинский районный суд Луганска должен был принять решение о дальнейшем заключении подозреваемого. Однако 10 октября защита Ирека Магасумова получила сообщение от следователя о том, что меру пресечения для него изберут в среду.

Представители защиты не смогли так оперативно пребыть на заседание, поэтому оно прошло без них с адвокатом по назначению и в закрытом режиме. В четверг адвокаты Ирека Магасумова получили судебное постановление, в котором говорилось, что гарнизонный суд избрал ему меру пресечения до 11 октября. В связи с этим защитники потребовали освободить подполковника из-под стражи. В свою очередь сотрудники ФСИН, следствия и прокуратуры настаивали, что конечное решение об избрании меры пресечения должно отстаиваться не за военным судом, а Верховным судом ЛНР.

Гарнизонный суд вскоре проведет повторное заседание, на котором вновь рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения, но уже на два месяца.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в конце сентября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил письмо к главе СКР Александру Бастрыкину по делу в отношении Ирека Магасумова. Сообщалось, что в Луганске 11 августа произошло происшествие с участием подполковника Магасумова и старшего лейтенанта Павла Яськевича в результате которого погибла гражданка РФ. При этом, сообщалось в письме, Павел Яськевич в ходе следствия написал явку с повинной в совершенном преступлении, но подозреваемым продолжает оставаться подполковник Магасумов. Сергей Цивилев попросил главу СКР взять это дело под личный контроль.

Александр Киселев