Губернатор Кузбасса прокомментировал обращение в СКР по делу Героя России

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подтвердил, что обратился к главе СКР Александру Бастрыкину по поводу дела в отношении Героя России Ирека Магасумова.

Копия письма губернатора была распространена в соцсетях. Из него следует, что в Луганске 11 августа произошло происшествие с участием подполковника Магасумова и старшего лейтенанта Павла Яськевича в результате которого погибла гражданка РФ. При этом, сообщается в письме, Павел Яськевич в ходе следствия написал явку с повинной в совершенном преступлении, но подозреваемым продолжает оставаться подполковник Магасумов.

«Обратил внимание на ход следствия по делу и высказал просьбу о том, чтобы оно было взято Александром Ивановичем под личный контроль. Свою воинскую службу в зоне специальной военной операции подполковник Магасумов проходит в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Юрге. Считаю, что Герой России и кавалер трех орденов Мужества имеет право на тщательное и непредвзятое расследование и справедливый суд», – сообщил губернатор в Telegram-канале.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, дело Ирека Магасумова истребовано для проверки в ГВСУ СКР. «В деле —масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству. Разбираюсь в этой истории с начала недели, в связи с обращением ко мне его защиты. Герой России, кавалер трех орденов Мужества — с августа находится в СИЗО»,– сообщил депутат. Он также отметил, что сам Ирек Магасумов просит вернуть его в зону СВО.

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Анна Егорова