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Коммерсантъ FM
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Конгресс: США должны быть готовы к одновременным конфликтам с РФ и КНР

Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, выпустила аналитический доклад. В нем говорится, что США должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем. Доклад приводит Reuters.

В комиссию, опубликовавшую доклад, вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США. По мнению авторов доклада, угрозы со стороны России и Китая одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны быть готовы противостоять им в одно время.

«Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений»,— отмечается в документе.

В связи с этим, отмечается в докладе, США должны укреплять свои связи, а также расширять программы модернизации ядерных и неядерных вооружений «для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий».

В докладе говорится, что размер и состав ядерных сил США должен учитывать возможность объединенных действий со стороны России и Китая. Поэтому стратегия США, отмечают авторы доклада, больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как угрозу «меньшего масштаба». Авторы также предлагают решить вопрос развертывании или базировании ядерных сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В октябре прошлого года Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны. Главной угрозой безопасности США в документе названа растущая военная и экономическая мощь Китая. Его называют «самым весомым и системным вызовом национальной безопасности США». Россия в Стратегии названа одной из актуальных угроз.

Как американские сенаторы ищут в КНР пути сближения с Пекином — в материале «Си Цзиньпина приглашают в Сан-Франциско».

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