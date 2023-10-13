Мантуров: российский двигатель ПД-35 могут создать к 2030 году

Двигатель ПД-35 с тягой ниже 35 тонн может появиться к 2030 году, заявил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, решение по точным параметрам двигателя планируется принять весной 2024 года.

«Не факт что это (тяга.— "Ъ") будет 35 тонн, это будет, скорее всего, меньше, тягой от 26 тонн до 35 тонн. Мы в марте следующего года будем понимать более точно, в каком виде двигатель будет создаваться»,— рассказал господин Мантуров (цитата по ТАСС).

Демонстратор двигателя также планируется изготовить в марте. Министр уточнил, что двигатель рассчитан для нескольких самолетов. В первую очередь, его хотят использовать на военно-транспортном самолете грузоподъемностью около 100 тонн и широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете, разрабатываемом вместе с Китаем.

Разработка двигателя ПД-35 началась в 2016 годе на двух заводах: пермском «Авиадвигателе» и рыбинском «Сатурне» (входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОАК). На проект выделили 180 млрд руб. В декабре 2022 года ОАК сообщила, что сроки разработки ПД-35, который должны были представить до 2027–2028 годов, сдвинули на пару лет.

Лаура Кеффер