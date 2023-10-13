Банкам облегчат кредитные резервы

ЦБ существенно снижает размеры резервирования для банков по кредитным линиям и гарантиям, не востребованным клиентами. Эксперты оценивают объем таких кредитных линий в 35 трлн руб. и считают, что нововведения позитивно скажутся на банковском бизнесе. Однако они сомневаются, что в условиях замедления кредитования и роста стоимости фондирования банки будут трансформировать эти послабления в улучшение условий для клиентов, как надеется регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Банк России опубликовал указание (вступает в силу 23 октября), согласно которому банки могут снизить резервы по условным обязательствам кредитного характера, к которым относятся кредитные линии, в том числе по кредитным картам, банковские гарантии и другие аналогичные инструменты.

«Снижение конверсионных коэффициентов (сейчас составляют 100%) позволит уменьшить давление на капитал банков и приведет к увеличению доступности внебалансовых продуктов для клиентов»,— отмечает регулятор. Речь идет об одобренных, но еще не востребованных клиентом кредитных средствах, а также о гарантиях, по которым банк еще не платил.

В частности, отчисления по гарантиям в пользу таможенных и налоговых органов снижаются в пять раз — конверсионный коэффициент, на который умножают величину резерва, составит 0,2. Такой же коэффициент применяется при гарантиях, выданных в качестве обеспечения заявок на участие в госзакупках или для подрядных организаций, выполняющих капремонт в многоквартирных домах.

Наполовину (коэффициент 0,5) снижаются резервы по выставленным аккредитивам, неиспользованным лимитам кредитных линий или овердрафтам для юрлиц на пополнение оборотных средств. По аналогичным инструментам для граждан коэффициент составит 0,75, а по прочим кредитам юридических и физических лиц — 0,8.

Шаг выглядит своевременным на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и ужесточения правил потребительского кредитования. Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Российской энергетической недели, с 1 октября уже наблюдается существенное замедление кредитования: «Вопрос, наверное, не столько в спросе, сколько в том, что… банки вынуждены будут отказывать большому количеству клиентов из-за принятых мер макропруденциального надзора».

Ограничения на выдачу кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой начали действовать с сентября. По данным Frank RG, в этом месяце выдачи в сегменте розничного необеспеченного кредитования упали по сравнению с августом на 22% (см. “Ъ” от 7 октября).

Впрочем, эксперты считают, что в наибольшей степени нововведения коснутся кредитов и гарантий для юрлиц. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень оценивает общий объем условных обязательств кредитного характера на 1 августа на уровне более 35 трлн руб.: «Основной объем составляли невыбранные кредитные линии». По его мнению, изменение резервов «даст позитивный эффект, однако сейчас их общий объем незначителен».

«С учетом снижения чистой процентной маржи и скорого замедления темпов генерации новых доходных активов умеренное снижение нагрузки на капитал и финансовый результат банков можно считать вполне уместными»,— полагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Со временем, отмечает он, снижение стоимости риска для банков могло бы привести и к снижению ставок по кредитам с лимитами выдач или задолженности и комиссий за выдачу гарантий.

Однако эксперт сомневается, что в условиях роста стоимости фондирования и неопределенности в отношении сроков и перспектив разворота этого тренда, а также при ожиданиях увеличения нормы потерь по активным операциям банки будут трансформировать полученные послабления в стоимость продуктов для клиентов.

Максим Буйлов