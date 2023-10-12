Кабмин профинансирует ускоренное строительство автотрассы Новороссийск — Керчь

Правительство РФ направит дополнительное финансирование для ускоренного строительства автодороги А-290 «Новороссийск — Керчь». Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Всего в текущем году на ускоренную реализацию проектов направят 57 млрд руб. Средства разделят на три части. Дополнительные деньги на строительство восьми объектов поступят со вторым траншем в объеме 46,5 млрд руб. Их направят на автотрассы А-290 и автодорог М-7 «Волга», М-5 «Урал», М-10 «Скандинавия», Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ», Р-21 «Кола», создание кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне Калининграда.

Федеральное финансирование позволит модернизировать 18 отрезков автодорог протяженностью 576 км.

Строительство транспортной развязки на участке км 16+050 автодороги А-290 «Новороссийск — Керчь» ранее оценивали в 3,4 млрд руб. Позднее правительство РФ объявило, что проект подорожает на 2,1 млрд руб. Всего реконструкция включает строительство трех новых участков федеральной автодороги А-290, которые сформируют единый скоростной транспортный коридор из Краснодарского края в Крым в обход крупных населенных пунктов. Работы начались в октябре 2018 года. Завершение реконструкции запланировано на 2026 год.

Анастасия Донскова

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