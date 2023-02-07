Дорожники рассказали о ходе строительстве новых участков скоростного коридора на Крым

Дорожники завершают работы по возведению новых развязок и путепроводов на одном из участков нового направления автодороги Новороссийск — Керчь, которое призвано перенаправить транспортные потоки в обход населенных пунктов. Об этом сообщает ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок нового направления трассы А-290 Новорссийск-Керчь

Фото: пресс-служба ФКУ "Черноморье" Участок нового направления трассы А-290 Новорссийск-Керчь

Фото: пресс-служба ФКУ "Черноморье"

Работы на участке реконструкции км 52–73 протяженностью в 18,38 км включают строительство 10 мостов и путепроводов, трех транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. Дорога пройдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ, делая широкую дугу северо-восточнее Витязевского лимана. На этом участке на 80–90% уже завершено возведение двух развязок и девяти путепроводов, говорится в сообщении.

На участке км 73–100 длиной в 24,18 км будет семь путепроводов, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Этот отрезок обойдет хутор Белый, поселки Нефтяная и Старотитаровская. Готовность искусственных сооружений здесь превышает 60%. Местами уже началось устройство ограждения, наружного освещения и шумозащитных экранов.

«Это очень густонаселенный район, поэтому главная сложность при строительстве новой дороги здесь — это переустройство систем коммуникации: газовых, энергетических, связи и других. Согласование и перенос сетей занимает едва ли не большую часть времени»,— комментирует ход работ начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.

Всего было предусмотрено строительство трех новых участков федеральной автодороги А-290 Новороссийск — Керчь. Фактически это три этапа большого проекта Росавтодора по возведению единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым в обход крупных населенных пунктов. Работы на всех трех участках общей длиной более 57 км начались одновременно, в октябре 2018 года. Первым был построен Северный обход Анапы, который вывел транзитные потоки за границы города, его запустили в эксплуатацию в конце декабря 2022 года. Ожидается, что два новых участка скоростного коридора решат проблему возрастающего транспортного потока в сторону черноморских и азовских курортов.

Михаил Волкодав

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