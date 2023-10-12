«Волгабас Групп» поставит Тамбову 12 автобусов за 174 млн рублей
Контракт на поставку Тамбову 12 автобусов на газовом двигателе получило владимирское ООО «Волгабас Групп». Компания стала единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 173,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Предметом контракта является поставка автобусов большой (114 мест) и средней (52 места) вместимости. Их необходимо доставить в облцентр до 15 декабря 2023 года.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Волгабас Групп» было зарегистрировано в 2020 году для оптовой торговли транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. Гендиректором является Дмитрий Кузьмищев. 60% компании принадлежат петербургскому ООО «Реновация» (занимается управлением финансово-промышленными группами), 20% — Анатолию Бакулину, 19% — Алексею (Анатольевичу) Бакулину, 1% — Рустаму Яппарову.
Выручка компании в 2022 году выросла втрое: с 6 до 19 млрд руб., чистая прибыль — в 155 раз: с 840 тыс. до 130 млн руб. С 2021 года общество получило десять госконтрактов на сумму 5,3 млрд руб. Самыми крупными заказчиками выступают Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (2,5 млрд руб.), департамент городского хозяйства администрации Волгограда (1,1 млрд руб.) и департамент городского хозяйства администрации Вологды (564,9 млн руб.).
Комитет дорожного хозяйства и транспорта Тамбова выбрал подрядчика для поставки 12 автобусов со второй попытки. На первые торги в конце сентября не поступило ни одной заявки. Тогда же в еще пяти процедурах единственным участником стала московская компания «Техинком-экспресс», которая поставит в районы Тамбовской области 23 автобуса с дизельным двигателем за 125,5 млн руб.