В Госдуму внесут проект о базе данных Росгвардии по ЧОПам и оружии

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности Василий Пискарев подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать собственную базу данных об обороте оружия. Об этом господин Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«Появление ГИС (Госинформсистемы. — "Ъ") — позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управления процессами охранных услуг. В частности, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны»,— сказано в сообщении.

Александр Хинштейн добавил, что система будет сертифицирована ФСБ и ФСТЭК (служба по техническому и экспортному контролю). Благодаря этому, по словам депутата, получится избежать утечек данных. Он уточнил, что Росгвардия — «одно из самых "продвинутых" ведомств», в котором «98% госуслуг оказывают удаленно».

Законопроект, как предположил господин Хинштейн, будет внесен на рассмотрение завтра.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Прощай, оружие, на пять лет».

Петр Бузлаев