В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

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Жителям рекомендовано проследовать в убежища либо укрыться в безопасном месте у себя дома. На принятие мер собственной безопасности у севастопольцев, согласно алгоритму оперштаба, есть от 30 до 50 минут.

Ранее,11 октября, в Севастополе угрозу удара с воздуха объявляли дважды в течение суток. Предупреждения в городе объявляют регулярно после атаки на штаб Черноморского флота.

Анастасия Донскова

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