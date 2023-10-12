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В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано проследовать в убежища либо укрыться в безопасном месте у себя дома. На принятие мер собственной безопасности у севастопольцев, согласно алгоритму оперштаба, есть от 30 до 50 минут.

Ранее,11 октября, в Севастополе угрозу удара с воздуха объявляли дважды в течение суток. Предупреждения в городе объявляют регулярно после атаки на штаб Черноморского флота.

Анастасия Донскова

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