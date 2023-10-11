В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Жителям сообщили о необходимости проследовать в укрытия. В случае если о месте убежища неизвестно, севастопольцам рекомендовано плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, после чего укрыться в комнате с несущими стенами. Согласно алгоритму действий при угрозе воздушного удара, у жителей Севастополя есть от 30 до 50 минут для принятия мер собственной безопасности.

Ранее воздушную тревогу в городе объявляли несколько раз 6 октября.

Анастасия Донскова

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