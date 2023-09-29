Глава Минздрава Кубани заявил о новом взломе аккаунта в соцсетях

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил о новой волне фейковых сообщений врачам в соцсетях от его лица. Об этом господин Филиппов написал в Telegram.

В начале сентября глава Минздрава края сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram, с которого врачам приходили сообщения из-за якобы украденных данных из базы врачей и фармацевтов.

Новые сообщения, которые приходили работникам сферы здравоохранения, являются ложной информацией, отметил господин Филиппов. Глава Минздрава Кубани отметил, что переходить по подозрительным ссылкам «категорически запрещено».

Анастасия Донскова

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