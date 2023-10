Берни Экклстоун вышел из сокрытия

В 1987 году Экклстоун создал компанию Formula One Promotions and Administration (позже переименована в Formula One Management), которая получила 23% дохода от телетрансляций гонок, а также выделяла деньги на призы командам и гонщикам. В 1993 году была проведена реформа Международной автомобильной ассоциации (FIA), ее президентом был избран Макс Мосли, а Экклстоун стал вице-президентом

