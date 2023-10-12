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Коммерсантъ FM
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Берни Экклстоун вышел из сокрытия

Экс-менеджер «Формулы-1» признался в уклонении от уплаты налогов

Бывший генеральный менеджер «Формулы-1», а по сути ее ключевой владелец Берни Экклстоун признал себя виновным в сокрытии более £400 млн от налогообложения. Средства, полученные в основном от отчислений за гоночные контракты, были спрятаны в неких трастах, зарегистрированных в Сингапуре. В итоге господин Экклстоун был приговорен к 17 месяцам тюрьмы условно.

Бывший генеральный менеджер «Формулы-1» Берни Экклстоун

Бывший генеральный менеджер «Формулы-1» Берни Экклстоун

Фото: Belinda Jiao, Reuters

Бывший генеральный менеджер «Формулы-1» Берни Экклстоун

Фото: Belinda Jiao, Reuters

Знаменитый спортивный менеджер Берни Экклстоун, организатор «Формулы-1» в ее нынешнем виде, признал вину в нарушении закона. Речь идет о сокрытии доходов от налогообложения. Дело в отношении господина Экклстоуна расследовалось в течение нескольких лет. Британские власти выяснили, что господин Экклстоун систематически выводил доходы, получаемые им от проведения чемпионата мира «Формула-1», из-под налогообложения и помещал их в финансовых структурах в Сингапуре.

Как рассказал в ходе слушаний представитель британской прокуратуры Ричард Райт, впервые господин Экклстоун был допрошен по поводу подозрений в сокрытии доходов в 2015 году (на тот момент он еще оставался контролирующей фигурой «Формулы-1», а в 2017 году серия была продана инвестфонду CVC — стоимость сделки составила около $8 млрд).

Восемь лет назад Берни Экклстоун под присягой заявил, что учрежденный им в Сингапуре траст создан исключительно в интересах его дочерей.

В ходе слушаний также прозвучали ответы Берни Экклстоуна на вопросы о том, имеются ли у него иные офшорные счета. Он заявил об их отсутствии. Равно как и заверил налоговую службу в отсутствии связей с какими-либо иными финансовыми структурами, нацеленными на сокрытие доходов от налогообложения. Все заявления господина Экклстоуна, как выяснилось в ходе судебных слушаний, не соответствовали действительности.

Под давлением представленных обвинением доказательств он вынужден был изменить свое заявление (в начале процесса Берни Экклстоун настаивал на своей невиновности) и признать свою вину.

Отметим, что только доказанный размер сокрытых доходов Берни Экклстоуна составил £400 млн. В ходе процесса обвинение заявило о том, что бывший руководитель «Формулы-1» задолжал британской казне с учетом пеней и штрафов £652 млн. В решении суда не поясняется, какую финансовую ответственность понесет господин Экклстоун за свои нарушения. Учитывая, что он признал себя виновным, высока вероятность наличия договоренности об урегулировании с налоговыми властями Великобритании.

Судья, рассматривавший дело, отметил «безусловную серьезность нарушения», допущенного Берни Экклстоуном, но при этом учел и смягчающие обстоятельства. А именно незначительный риск повторения нарушения закона, а также состояние здоровья подсудимого (Берни Экклстоуну уже 92 года) и наличие у подсудимого малолетних детей (младший сын господина Экклстоуна родился в 2020 году). В результате Берни Экклстоун приговорен к 17 месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Как складывалась карьера Берни Экклстоуна

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Бернард Чарльз (Берни) Экклстоун родился 28 октября 1930 года в британском графстве Суффолк. После окончания школы поступил в Вулвичское политехническое училище, где изучал химическую инженерию. Его хобби были мотоциклы. Вместе с другом Берни основал фирму по продаже мотоциклов Compton &amp; Ecclestone

Бернард Чарльз (Берни) Экклстоун родился 28 октября 1930 года в британском графстве Суффолк. После окончания школы поступил в Вулвичское политехническое училище, где изучал химическую инженерию. Его хобби были мотоциклы. Вместе с другом Берни основал фирму по продаже мотоциклов Compton & Ecclestone

Фото: P. Shirley/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

В 1949 году впервые принял участие в качестве пилота в автогонках серии «Формула-3», но после аварии в 1953 году решил оставить карьеру гонщика и сконцентрироваться на бизнесе. Его фирма Compton &amp; Ecclestone к тому времени стала одним из крупнейших в Британии поставщиков запчастей к мотоциклам. Также управлял компанией Weekend Car Auctions, занимался инвестициями в недвижимость и кредитным финансированием

В 1949 году впервые принял участие в качестве пилота в автогонках серии «Формула-3», но после аварии в 1953 году решил оставить карьеру гонщика и сконцентрироваться на бизнесе. Его фирма Compton & Ecclestone к тому времени стала одним из крупнейших в Британии поставщиков запчастей к мотоциклам. Также управлял компанией Weekend Car Auctions, занимался инвестициями в недвижимость и кредитным финансированием

Фото: Klemantaski Collection / Getty Images

В 1974 году вместе с Максом Мосли Экклстон стал одним из учредителей Ассоциации конструкторов «Формулы-1» (FOCA). В начале 1980-х годов эта структура, которую возглавлял сам Берни, получила все права на заключение контрактов на показ чемпионата и распределение доходов от гонок&lt;br> На фото: Берни Экклстоун и гонщик Ники Лауда

В 1974 году вместе с Максом Мосли Экклстон стал одним из учредителей Ассоциации конструкторов «Формулы-1» (FOCA). В начале 1980-х годов эта структура, которую возглавлял сам Берни, получила все права на заключение контрактов на показ чемпионата и распределение доходов от гонок
На фото: Берни Экклстоун и гонщик Ники Лауда

Фото: AP / Thomas Meyer

В 1987 году Экклстоун создал компанию Formula One Promotions and Administration (позже переименована в Formula One Management), которая получила 23% дохода от телетрансляций гонок, а также выделяла деньги на призы командам и гонщикам. В 1993 году была проведена реформа Международной автомобильной ассоциации (FIA), ее президентом был избран Макс Мосли, а Экклстоун стал вице-президентом

В 1987 году Экклстоун создал компанию Formula One Promotions and Administration (позже переименована в Formula One Management), которая получила 23% дохода от телетрансляций гонок, а также выделяла деньги на призы командам и гонщикам. В 1993 году была проведена реформа Международной автомобильной ассоциации (FIA), ее президентом был избран Макс Мосли, а Экклстоун стал вице-президентом

Фото: Gerd Scheewel / Bongarts / Getty Images

В 1995 года была учреждена группа компаний Formula One Group, ответственная за всю коммерческую деятельность чемпионата «Формулы-1». В ее состав вошли управляющая компания Formula One Management (FOM), Formula One Administration (FOA), владеющая всеми коммерческими правами на «Формулу-1», и ряд других организаций. Экклстоун стал гендиректором FOM и FOA&lt;br> На фото: Берни Экклстоун и гонщик Михаэль Шумахер

В 1995 года была учреждена группа компаний Formula One Group, ответственная за всю коммерческую деятельность чемпионата «Формулы-1». В ее состав вошли управляющая компания Formula One Management (FOM), Formula One Administration (FOA), владеющая всеми коммерческими правами на «Формулу-1», и ряд других организаций. Экклстоун стал гендиректором FOM и FOA
На фото: Берни Экклстоун и гонщик Михаэль Шумахер

Фото: Marcus Brandt / Bongarts / Getty Images

В 1999 году Экклстоун перенес серьезную операцию на сердце (тройное аортокоронарное шунтирование), но быстро восстановился и продолжил работать

В 1999 году Экклстоун перенес серьезную операцию на сердце (тройное аортокоронарное шунтирование), но быстро восстановился и продолжил работать

Фото: Simon Brooke-Webb / Shutterstock / REX / Fotodom

В 1999 году Еврокомиссия признала FOA и FIA виновными в нарушении правил конкуренции. По решению Комиссии FOA и FIA пришли к соглашению о пересмотре всех контрактов на трансляцию гонок, FIA прекратила участие в коммерческой деятельности «Формулы-1»

В 1999 году Еврокомиссия признала FOA и FIA виновными в нарушении правил конкуренции. По решению Комиссии FOA и FIA пришли к соглашению о пересмотре всех контрактов на трансляцию гонок, FIA прекратила участие в коммерческой деятельности «Формулы-1»

Фото: Reuters

Берни был трижды женат. От первой жены, Иви Бэмфорд, в 1955 году у него родилась дочь Дебора. Еще две дочери — Тамара и Петра — родились от брака со Славикой Радич (на фото), с которой он прожил 24 года и развелся в марте 2009 года. С 2012 года он женат на Фабиане Флози, 1 июля 2020 года у пары родился сын Эйс

Берни был трижды женат. От первой жены, Иви Бэмфорд, в 1955 году у него родилась дочь Дебора. Еще две дочери — Тамара и Петра — родились от брака со Славикой Радич (на фото), с которой он прожил 24 года и развелся в марте 2009 года. С 2012 года он женат на Фабиане Флози, 1 июля 2020 года у пары родился сын Эйс

Фото: Richard Young / Ian McIlgorm / Shutterstock / REX / Fotodom

В 2006 году фонд CVC Capital Partners приобрел 63,4% акций Delta Topco, конечного собственника всех организаций «Формулы-1». Личный пакет Экклстоуна составил 5,3% акций, еще часть акций досталась его дочерям

В 2006 году фонд CVC Capital Partners приобрел 63,4% акций Delta Topco, конечного собственника всех организаций «Формулы-1». Личный пакет Экклстоуна составил 5,3% акций, еще часть акций досталась его дочерям

Фото: AP / Luca Bruno

В 2008 году Экклстоуна коснулся скандал, в который попал его давний приятель Макс Мосли (справа), возглавлявший Международную автомобильную федерацию (FIA). Таблоид News of the World опубликовал фотографии и видеозапись садомазооргии, в ходе которой Макс Мосли развлекался с пятью проститутками. Некоторые из девиц были одеты в нацистском стиле, а другие носили робы, похожие на одежду узников концлагерей

В 2008 году Экклстоуна коснулся скандал, в который попал его давний приятель Макс Мосли (справа), возглавлявший Международную автомобильную федерацию (FIA). Таблоид News of the World опубликовал фотографии и видеозапись садомазооргии, в ходе которой Макс Мосли развлекался с пятью проститутками. Некоторые из девиц были одеты в нацистском стиле, а другие носили робы, похожие на одежду узников концлагерей

Фото: AP

В 2009 году большой резонанс вызвало заявление Экклстоуна о том, что «Гитлер в том, что касается способности управлять большими массами людей, умел добиваться поставленных целей». В ответ редактор The Jewish Chronicle Стивен Поллард заметил, что Экклстоун «или идиот, или моральный урод»

В 2009 году большой резонанс вызвало заявление Экклстоуна о том, что «Гитлер в том, что касается способности управлять большими массами людей, умел добиваться поставленных целей». В ответ редактор The Jewish Chronicle Стивен Поллард заметил, что Экклстоун «или идиот, или моральный урод»

Фото: Justin Downing / Shutterstock / Fotodom

В 2017 году американская медиакорпорация Liberty Media выкупила контрольный пакет акций «Формулы-1». Экклстоун, сохранивший контроль над 0,5% акций, был уволен с должности руководителя соревнований и занял пост почетного президента. По данным СМИ, на этой сделке он заработал $28 млн

В 2017 году американская медиакорпорация Liberty Media выкупила контрольный пакет акций «Формулы-1». Экклстоун, сохранивший контроль над 0,5% акций, был уволен с должности руководителя соревнований и занял пост почетного президента. По данным СМИ, на этой сделке он заработал $28 млн

Фото: AP / Luca Bruno

За годы руководства Берни Экклстоуна «Формулой-1» гоночная серия превратилась из европейского чемпионата в престижный и прибыльный вид спорта международного масштаба. Телевизионная аудитория «Формулы-1» достигает 600 млн человек в год

За годы руководства Берни Экклстоуна «Формулой-1» гоночная серия превратилась из европейского чемпионата в престижный и прибыльный вид спорта международного масштаба. Телевизионная аудитория «Формулы-1» достигает 600 млн человек в год

Фото: AP

Как бизнесмен Берни Экклстоун занимался не только гонками. В 2007-2011 годах он был совладельцем английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» &lt;br> На фото: нынешняя супруга Берни Фабиана Флози, которая моложе его на 47 лет

Как бизнесмен Берни Экклстоун занимался не только гонками. В 2007-2011 годах он был совладельцем английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс»
На фото: нынешняя супруга Берни Фабиана Флози, которая моложе его на 47 лет

Фото: Action Images / Hoch Zwei / Reuters

В 2014 году Экклстон присутствовал на первом российском Гран-при «Формулы-1» в Сочи и наблюдал за гонками с президентом России Владимиром Путиным. В интервью журналистам Берни заявил, что поддерживает российского президента «и то, что он делает»

В 2014 году Экклстон присутствовал на первом российском Гран-при «Формулы-1» в Сочи и наблюдал за гонками с президентом России Владимиром Путиным. В интервью журналистам Берни заявил, что поддерживает российского президента «и то, что он делает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2014 году Берни Экклстоуна привлекли к суду за дачу взятки топ-менеджеру немецкого банка BayernLB. Дело было прекращено после того, как Экллстоун согласился выплатить в качестве компенсации $100 млн

В 2014 году Берни Экклстоуна привлекли к суду за дачу взятки топ-менеджеру немецкого банка BayernLB. Дело было прекращено после того, как Экллстоун согласился выплатить в качестве компенсации $100 млн

Фото: Reuters

В июле 2022 года бизнесмену, чье состояние Forbes оценивает в $3 млрд, предъявили обвинения в мошенничестве. По данным британской прокуратуры, один из богатейших людей королевства не задекларировал $477 млн активов в налоговую службу Великобритании. Суд над миллиардером начнется в октябре следующего года

В июле 2022 года бизнесмену, чье состояние Forbes оценивает в $3 млрд, предъявили обвинения в мошенничестве. По данным британской прокуратуры, один из богатейших людей королевства не задекларировал $477 млн активов в налоговую службу Великобритании. Суд над миллиардером начнется в октябре следующего года

Фото: Reuters

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Бернард Чарльз (Берни) Экклстоун родился 28 октября 1930 года в британском графстве Суффолк. После окончания школы поступил в Вулвичское политехническое училище, где изучал химическую инженерию. Его хобби были мотоциклы. Вместе с другом Берни основал фирму по продаже мотоциклов Compton & Ecclestone

Фото: P. Shirley/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

В 1949 году впервые принял участие в качестве пилота в автогонках серии «Формула-3», но после аварии в 1953 году решил оставить карьеру гонщика и сконцентрироваться на бизнесе. Его фирма Compton & Ecclestone к тому времени стала одним из крупнейших в Британии поставщиков запчастей к мотоциклам. Также управлял компанией Weekend Car Auctions, занимался инвестициями в недвижимость и кредитным финансированием

Фото: Klemantaski Collection / Getty Images

В 1974 году вместе с Максом Мосли Экклстон стал одним из учредителей Ассоциации конструкторов «Формулы-1» (FOCA). В начале 1980-х годов эта структура, которую возглавлял сам Берни, получила все права на заключение контрактов на показ чемпионата и распределение доходов от гонок
На фото: Берни Экклстоун и гонщик Ники Лауда

Фото: AP / Thomas Meyer

В 1987 году Экклстоун создал компанию Formula One Promotions and Administration (позже переименована в Formula One Management), которая получила 23% дохода от телетрансляций гонок, а также выделяла деньги на призы командам и гонщикам. В 1993 году была проведена реформа Международной автомобильной ассоциации (FIA), ее президентом был избран Макс Мосли, а Экклстоун стал вице-президентом

Фото: Gerd Scheewel / Bongarts / Getty Images

В 1995 года была учреждена группа компаний Formula One Group, ответственная за всю коммерческую деятельность чемпионата «Формулы-1». В ее состав вошли управляющая компания Formula One Management (FOM), Formula One Administration (FOA), владеющая всеми коммерческими правами на «Формулу-1», и ряд других организаций. Экклстоун стал гендиректором FOM и FOA
На фото: Берни Экклстоун и гонщик Михаэль Шумахер

Фото: Marcus Brandt / Bongarts / Getty Images

В 1999 году Экклстоун перенес серьезную операцию на сердце (тройное аортокоронарное шунтирование), но быстро восстановился и продолжил работать

Фото: Simon Brooke-Webb / Shutterstock / REX / Fotodom

В 1999 году Еврокомиссия признала FOA и FIA виновными в нарушении правил конкуренции. По решению Комиссии FOA и FIA пришли к соглашению о пересмотре всех контрактов на трансляцию гонок, FIA прекратила участие в коммерческой деятельности «Формулы-1»

Фото: Reuters

Берни был трижды женат. От первой жены, Иви Бэмфорд, в 1955 году у него родилась дочь Дебора. Еще две дочери — Тамара и Петра — родились от брака со Славикой Радич (на фото), с которой он прожил 24 года и развелся в марте 2009 года. С 2012 года он женат на Фабиане Флози, 1 июля 2020 года у пары родился сын Эйс

Фото: Richard Young / Ian McIlgorm / Shutterstock / REX / Fotodom

В 2006 году фонд CVC Capital Partners приобрел 63,4% акций Delta Topco, конечного собственника всех организаций «Формулы-1». Личный пакет Экклстоуна составил 5,3% акций, еще часть акций досталась его дочерям

Фото: AP / Luca Bruno

В 2008 году Экклстоуна коснулся скандал, в который попал его давний приятель Макс Мосли (справа), возглавлявший Международную автомобильную федерацию (FIA). Таблоид News of the World опубликовал фотографии и видеозапись садомазооргии, в ходе которой Макс Мосли развлекался с пятью проститутками. Некоторые из девиц были одеты в нацистском стиле, а другие носили робы, похожие на одежду узников концлагерей

Фото: AP

В 2009 году большой резонанс вызвало заявление Экклстоуна о том, что «Гитлер в том, что касается способности управлять большими массами людей, умел добиваться поставленных целей». В ответ редактор The Jewish Chronicle Стивен Поллард заметил, что Экклстоун «или идиот, или моральный урод»

Фото: Justin Downing / Shutterstock / Fotodom

В 2017 году американская медиакорпорация Liberty Media выкупила контрольный пакет акций «Формулы-1». Экклстоун, сохранивший контроль над 0,5% акций, был уволен с должности руководителя соревнований и занял пост почетного президента. По данным СМИ, на этой сделке он заработал $28 млн

Фото: AP / Luca Bruno

За годы руководства Берни Экклстоуна «Формулой-1» гоночная серия превратилась из европейского чемпионата в престижный и прибыльный вид спорта международного масштаба. Телевизионная аудитория «Формулы-1» достигает 600 млн человек в год

Фото: AP

Как бизнесмен Берни Экклстоун занимался не только гонками. В 2007-2011 годах он был совладельцем английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс»
На фото: нынешняя супруга Берни Фабиана Флози, которая моложе его на 47 лет

Фото: Action Images / Hoch Zwei / Reuters

В 2014 году Экклстон присутствовал на первом российском Гран-при «Формулы-1» в Сочи и наблюдал за гонками с президентом России Владимиром Путиным. В интервью журналистам Берни заявил, что поддерживает российского президента «и то, что он делает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2014 году Берни Экклстоуна привлекли к суду за дачу взятки топ-менеджеру немецкого банка BayernLB. Дело было прекращено после того, как Экллстоун согласился выплатить в качестве компенсации $100 млн

Фото: Reuters

В июле 2022 года бизнесмену, чье состояние Forbes оценивает в $3 млрд, предъявили обвинения в мошенничестве. По данным британской прокуратуры, один из богатейших людей королевства не задекларировал $477 млн активов в налоговую службу Великобритании. Суд над миллиардером начнется в октябре следующего года

Фото: Reuters

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