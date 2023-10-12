Берни Экклстоун вышел из сокрытия

Бывший генеральный менеджер «Формулы-1», а по сути ее ключевой владелец Берни Экклстоун признал себя виновным в сокрытии более £400 млн от налогообложения. Средства, полученные в основном от отчислений за гоночные контракты, были спрятаны в неких трастах, зарегистрированных в Сингапуре. В итоге господин Экклстоун был приговорен к 17 месяцам тюрьмы условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный менеджер «Формулы-1» Берни Экклстоун

Фото: Belinda Jiao, Reuters Бывший генеральный менеджер «Формулы-1» Берни Экклстоун

Фото: Belinda Jiao, Reuters

Знаменитый спортивный менеджер Берни Экклстоун, организатор «Формулы-1» в ее нынешнем виде, признал вину в нарушении закона. Речь идет о сокрытии доходов от налогообложения. Дело в отношении господина Экклстоуна расследовалось в течение нескольких лет. Британские власти выяснили, что господин Экклстоун систематически выводил доходы, получаемые им от проведения чемпионата мира «Формула-1», из-под налогообложения и помещал их в финансовых структурах в Сингапуре.

Как рассказал в ходе слушаний представитель британской прокуратуры Ричард Райт, впервые господин Экклстоун был допрошен по поводу подозрений в сокрытии доходов в 2015 году (на тот момент он еще оставался контролирующей фигурой «Формулы-1», а в 2017 году серия была продана инвестфонду CVC — стоимость сделки составила около $8 млрд).

Восемь лет назад Берни Экклстоун под присягой заявил, что учрежденный им в Сингапуре траст создан исключительно в интересах его дочерей.

В ходе слушаний также прозвучали ответы Берни Экклстоуна на вопросы о том, имеются ли у него иные офшорные счета. Он заявил об их отсутствии. Равно как и заверил налоговую службу в отсутствии связей с какими-либо иными финансовыми структурами, нацеленными на сокрытие доходов от налогообложения. Все заявления господина Экклстоуна, как выяснилось в ходе судебных слушаний, не соответствовали действительности.

Под давлением представленных обвинением доказательств он вынужден был изменить свое заявление (в начале процесса Берни Экклстоун настаивал на своей невиновности) и признать свою вину.

Отметим, что только доказанный размер сокрытых доходов Берни Экклстоуна составил £400 млн. В ходе процесса обвинение заявило о том, что бывший руководитель «Формулы-1» задолжал британской казне с учетом пеней и штрафов £652 млн. В решении суда не поясняется, какую финансовую ответственность понесет господин Экклстоун за свои нарушения. Учитывая, что он признал себя виновным, высока вероятность наличия договоренности об урегулировании с налоговыми властями Великобритании.

Судья, рассматривавший дело, отметил «безусловную серьезность нарушения», допущенного Берни Экклстоуном, но при этом учел и смягчающие обстоятельства. А именно незначительный риск повторения нарушения закона, а также состояние здоровья подсудимого (Берни Экклстоуну уже 92 года) и наличие у подсудимого малолетних детей (младший сын господина Экклстоуна родился в 2020 году). В результате Берни Экклстоун приговорен к 17 месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Арнольд Кабанов