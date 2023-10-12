Биржевые цены на газ в Европе растут на 11%

Биржевые цены на газ ускорили рост до 11%. Ноябрьские фьючерсы на нидерландском TTF на лондонской бирже ICE сегодня, 12 октября, достигали максимальной стоимости $562,2 за 1 тыс. куб. м (+11,4%). По состоянию на 13:50 мск их цена составила $559,5 за 1 тыс. куб. м (+10,8%).

9 октября из-за напряженности в Ближневосточном регионе и решения работников СПГ-заводов Chevron в Австралии возобновить забастовку ноябрьский фьючерс TTF вырос сразу на 12,4%, до $430 за 1 тыс. куб. м. 10 октября цена газа спот на TTF на момент закрытия торгов составила $494 за 1 тыс. куб. м, 11 октября — $491 за 1 тыс. куб. м.

Ранее Израиль решил временно прекратить добычу газа на одном из крупнейших своих месторождений — Tamar, расположенном на шельфе недалеко от сектора Газа и в зоне досягаемости ракет «Хамаса». По оценке «Ъ», остановка Tamar, газ которого шел в том числе на экспорт в Египет, может означать сокращение загрузки египетских СПГ-заводов и тем самым снижение поставок СПГ в Европу зимой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль прикручивает газ».