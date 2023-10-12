Пригородные поезда СвЖД с 16 октября перейдут на зимний график

Пригородные поезда Свердловской железной дороги (СвЖД) с 16 октября перейдут на зимнее расписание. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, это связано с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С понедельника, 16 октября, будут отменены пригородные поезда, которые курсировали по «летним» маршрутам с 15 апреля по 14 октября:

№ 6620/6619 Екатеринбург — Храмцовская;

№ 6521/6522 Екатеринбург — Ревда;

№ 6632 Екатеринбург — Колчедан;

№ 6441/6442 Екатеринбург — Мурзинка;

№ 6482/6481 Екатеринбург — Полевской;

№ 7082/7081 Екатеринбург — Каменск-Уральский;

№ 6951/6952 Серов — Бокситы;

№ 6802 Нижний Тагил — Невьянск;

№ 6954/6953 Бокситы — Верхотурье.

Отмечается, что пригородный поезд №6823/6824 Нижний Тагил — Кушва с 21 октября будет ходить только по рабочим дням. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с 29 октября отменяются пригородные поезда №7496/№6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут. Кроме того, на небольших останочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово и др.) для некоторых пригородных поездов с 16 октября отменятся введенные на летний период остановки.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Перевозки пассажиров на СвЖД за девять месяцев выросли на 10%. В сентябре было отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 8,7% выше показателей аналогичного периода 2022 года. В пригородном сообщении было отправлено 2,2 млн пассажиров (+8,7%), в дальнем следовании — 0,6 млн (+8,6%). Пассажирооборот в сентябре составил 688 млн пасс-км (+8,7% к сентябрю 2022 года).

Полина Хабарова

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