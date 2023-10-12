«Аэрофлот» увеличит число маршрутов в зимнем расписании на 10%

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) увеличит осенне-зимнее расписание на 10% относительно прошлого года, провозная емкость вырастет на 15%. Всего в новом сезоне, который будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024-го, авиакомпания предложит пассажирам полеты по 190 направлениям (104 внутренних), сообщила «Ъ» пресс-служба «Аэрофлота».

Собственные рейсы «Аэрофлота» будут выполняться по 114 направлениям. На остальных маршрутах оператором выступит авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).

Регулярные рейсы за рубеж осенне-зимнем расписании предусмотрены:

из Москвы на Маврикий и в Шымкент (Казахстан);

из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Пхукет;

из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх;

из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга в Дубай.

«Аэрофлот» обращает внимание, что в зимнем расписании снова появятся рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану. Также возобновятся полеты из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. Полеты в Гавану и Домодедово будет выполнять авиакомпания «Россия».

Кроме того, авиакомпания значительно увеличится частоту полетов по ряду международных направлений. Речь идет, в частности, о полетах из Москвы в Дубай, Бангкок, Пхукет, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Мале, Коломбо и Маэ.

Сократить осенне-зимнее расписание полетов на 10–15% планирует S7 Airlines, выяснил «Ъ». Причиной сокращения стали проблемы с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Американские двигатели P&W, которые используются на этих самолетах, не ремонтируют ни в России, ни в Иране. По словам собеседников «Ъ», в том числе 13 из 39 таких самолетов компании находятся на обслуживании.

Подробнее — в материале «А вместо сердца пламенный ремонт».