Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Аэрофлот» увеличит число маршрутов в зимнем расписании на 10%

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) увеличит осенне-зимнее расписание на 10% относительно прошлого года, провозная емкость вырастет на 15%. Всего в новом сезоне, который будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024-го, авиакомпания предложит пассажирам полеты по 190 направлениям (104 внутренних), сообщила «Ъ» пресс-служба «Аэрофлота».

Собственные рейсы «Аэрофлота» будут выполняться по 114 направлениям. На остальных маршрутах оператором выступит авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).

Регулярные рейсы за рубеж осенне-зимнем расписании предусмотрены:

  • из Москвы на Маврикий и в Шымкент (Казахстан);
  • из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Пхукет;
  • из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх;
  • из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга в Дубай.

«Аэрофлот» обращает внимание, что в зимнем расписании снова появятся рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану. Также возобновятся полеты из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. Полеты в Гавану и Домодедово будет выполнять авиакомпания «Россия».

Кроме того, авиакомпания значительно увеличится частоту полетов по ряду международных направлений. Речь идет, в частности, о полетах из Москвы в Дубай, Бангкок, Пхукет, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Мале, Коломбо и Маэ.

Сократить осенне-зимнее расписание полетов на 10–15% планирует S7 Airlines, выяснил «Ъ». Причиной сокращения стали проблемы с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Американские двигатели P&W, которые используются на этих самолетах, не ремонтируют ни в России, ни в Иране. По словам собеседников «Ъ», в том числе 13 из 39 таких самолетов компании находятся на обслуживании.

Подробнее — в материале «А вместо сердца пламенный ремонт».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...