Греф ожидает, что курс доллара постепенно снизится до 90 рублей

Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара постепенно снизится до 90 руб. благодаря решению об обязательной продаже валютной выручки экспортерам. Об этом он сказал журналистам на Российской энергетической неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В целом мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 рублей за доллар. В дальнейшем, если параметры наших экспортных товаров останутся теми же, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

Он добавил, что решение об обязательной продаже выручки уже «несколько укрепило» курс рубля. Однако, по словам главы Сбербанка, оно «вряд ли повлияет на ситуацию» фундаментально, так как курс определяется рыночными факторами. Герман Греф также сказал, что нормальный сегодня курс — 85–90 руб. за доллар.

Комментируя решение властей о продаже валютной выручки, господин Греф посчитал, что оно не повлияет на «инвестиционный климат». «В целом рынок остается открытым. Ты можешь продать и купить валюту, больших сложностей с этим, надеюсь, это не вызовет»,— добавил он.

В ходе торгов на Мосбирже 12 октября курс доллара в начале торгов опустился ниже 97 руб. По данным на 15:01, американская валюта стоила 97,1 руб. Два дня назад, 10 октября, его стоимость превысила 100 руб. Курс рубля к евро за последние несколько дней также укрепился со 105,4 руб. за евро в понедельник до 103,1 руб. за евро в четверг.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа выручки сроком на шесть месяцев. Эта мера, как сообщили в правительстве, создаст условия «для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Встречаем валютных комиссаров».

Петр Бузлаев