Рубль укрепился на старте торгов на Мосбирже на фоне введения обязательной продажи валютной выручки. Курс доллара опускался ниже 97 руб., евро — ниже 103 руб. Американская и европейская валюты торговались на этом уровне впервые с 29 сентября.

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После первой минуты торгов курс доллара упал на 3,66 руб., до 96,5 руб. Евро стоил 102,59 руб., подешевев на 3,9 руб. Юань подешевел на 49,6 коп., до 13,21 руб. Позднее курсы немного укрепились.

Президент Владимир Путин накануне, 11 октября, подписал указ, которым вводится обязательная продажа валютной выручки для ограниченного круга компаний. В перечень экспортеров, на которых распространится документ, вошли 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Подробнее о причинах введения указа — в материале «Ъ» «Встречаем валютных комиссаров».

Леонид Уварчев