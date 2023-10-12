Госдума одобрила закон об отмене сообщения Совету Европы о военном положении

Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий необходимость уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в России военного и чрезвычайного положений. Законопроект внес президент Владимир Путин.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод предполагала, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных регионах президент уведомляет генсеков ООН и Совета Европы об отступлении России от обязательств по международным договорам в части гарантии права и свободы граждан.

Если в стране вводится чрезвычайное положение, такое информирование осуществляет МИД России. В случае окончания действия военного или чрезвычайного положений ООН и Совет Европы также должны быть проинформированы.

В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы и разорвала ряд международных договоров. Принятый Госдумой закон сохраняет за Россией обязанность информировать ООН, но исключает необходимость сообщать об этом генсекретарю Совета Европы.

Военное положение введено в четырех присоединенных осенью прошлого года к России регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина