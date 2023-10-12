ФК «Урал» выразил соболезнование после ДТП с уральскими футболистами

Футбольный клуб «Урал» выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП 33-летнего игрока ФК «Уралец ТС» Евгения Ситникова. Напомним, авария произошла 11 октября на трассе Пермь — Екатеринбург. Автомобиль, в котором находились четыре футболиста нижнетагильского клуба, столкнулся с «Газелью». В данный момент 21-летний нападающий Кирилл Кочетов находится в коме, а Кириллу Мыльникову и Денису Федорочеву удалось избежать серьезных травм.

«Невозможно принять, что парня, который только что боролся с тобой на равных на поле, больше нет, а еще один прямо сейчас ведет борьбу за свою жизнь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего Евгения Ситникова. Всем сердцем верим в спасение Кирилла Кочетова»,— отметили в ФК «Урал».

По данным ГИБДД, авария произошла на 24 км трассы (Горнозаводск — граница Свердловской области) около 22:00 11 октября. Предварительно, 23-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью».

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