На трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с футболистами, есть погибший
Поздно вечером в среду, 11 октября, на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария с участием машины, в которой находились футболисты ФК «Уралец ТС» из Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, один из футболистов погиб, еще трое пострадали.
Погибший в ДТП футболист Евгений Ситников
Фото: «ВКонтакте» ФК «Уралец ТС»
Как сказано в сообщении, футболист Евгений Ситников погиб на месте ДТП. «Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести»,— передают в ФК.
«Ъ-Урал» направил запрос в ГИБДД Пермского края для уточнения подробностей аварии. В пресс-службе уточнили, что ответ будет предоставлен позже.