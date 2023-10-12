На трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с футболистами, есть погибший

Поздно вечером в среду, 11 октября, на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария с участием машины, в которой находились футболисты ФК «Уралец ТС» из Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, один из футболистов погиб, еще трое пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший в ДТП футболист Евгений Ситников

Фото: «ВКонтакте» ФК «Уралец ТС» Погибший в ДТП футболист Евгений Ситников

Фото: «ВКонтакте» ФК «Уралец ТС»

Как сказано в сообщении, футболист Евгений Ситников погиб на месте ДТП. «Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести»,— передают в ФК.

«Ъ-Урал» направил запрос в ГИБДД Пермского края для уточнения подробностей аварии. В пресс-службе уточнили, что ответ будет предоставлен позже.

Полина Хабарова

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