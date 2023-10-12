В ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором погиб уральский футболист

Авария с участием Lada Priora, в которой ехали четыре футболиста ФК «Уралец ТС» из Нижнего Тагила (Свердловская область), предварительно произошла из-за лобового столкновения с «Газелью». Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Напомним, поздно вечером в среду, 11 октября в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погиб 33-летний футболист Евгений Ситников. Кроме того, пострадали еще три спортсмена. Один из них находится в коме, а двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным ГИБДД, авария произошла на 24 км трассы (Горнозаводск — граница Свердловской области) около 22:00 11 октября. По предварительной информации, 23-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью».

Информация о состоянии здоровья водителя «Газели» в сообщении не указана. Пострадавшим пассажирам легковушки по 21-му году. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте