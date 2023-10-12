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Коммерсантъ FM
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НОВАТЭК за девять месяцев нарастил продажи газа на 5,7%

По итогам января—сентября 2023 года НОВАТЭК (MOEX: NVTK) увеличил продажи газа до 57,51 млрд куб. м, следует из предварительных результатов компании за девять месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 5,7%. Продажи за рубежом выросли на 38,4%, до 8,3 млрд куб. м, на внутреннем рынке — на 1,6%, до 49,21 млрд куб. м.

При этом в третьем квартале НОВАТЭК увеличил продажи газа до 16,87 млрд куб. м, показатель на 4,2% превысил результат июля—сентября 2022 года. На международных рынках было реализовано 2,09 млрд куб. м газа (+7,6%), в России — 14,79 млрд куб. м. (+3,7%).

Добыча природного газа за девять месяцев выросла на 0,3%, до 60,99 млрд куб. м, жидких углеводородов — на 3,8%, до 9,09 млн тонн. В целом добыча углеводородов выросла на 1%, до 476,8 млн баррелей нефтяного эквивалента.

При этом в третьем квартале НОВАТЭК снизил добычу газа на 0,9% в годовом выражении, до 19,76 млрд куб. м, а добычу жидких углеводородов, наоборот, нарастил на 1,3%, до 3 млн тонн. Всего углеводородов за июль—сентябрь было добыто 154,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (–0,4%).

В первом полугодии 2023-го НОВАТЭК нарастил добычу газа на 0,8%, до 41,23 млрд куб. Во втором квартале показатель вырос на 0,5%, до 202,25 млрд куб. м. В начале октября акционеры НОВАТЭКа одобрили выплату дивидендов по итогам шести месяцев в размере 34,50 руб. на одну обыкновенную акцию.

Милена Костерева

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