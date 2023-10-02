Акционеры НОВАТЭКа утвердили дивиденды за первое полугодие по 34,5 руб. на акцию

Акционеры НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) на внеочередном собрании 29 сентября одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 34,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заседание совета директоров НОВАТЭКа, на котором было предложено выплатить дивиденды общей суммой 104,753 млрд руб., прошло 25 августа. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 10 октября.

НОВАТЭК выплачивает дивиденды в размере не менее 50% скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). За первое полугодие 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 45 руб. на акцию. В целом выплаты за прошлый год составили 319,9 млрд руб. (105,58 руб. на одну обыкновенную акцию).

Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 155,644 млрд руб. (до корректировок на ненадежные статьи). Точный показатель нормализованной прибыли не публиковался.

Лусине Баласян