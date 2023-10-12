Закрытие канатной дороги на Бор продлено до 22 октября

Канатная дорога из Нижнего Новгорода на Бор будет закрыта до 22 октября, сообщили в региональном Центре развития транспортных систем. Ранее работу воздушной трассы планировали приостановить до 15 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

До 22 октября из Нижнего Новгорода на Бор продолжат ходить дополнительные пригородные поезда и суда на подводных крыльях. Ранее сообщалось, что количество рейсов «Валдаев» сократили из-за невостребованности.

Канатную дорогу до Бора закрыли 2 октября для подготовки к повышенной нагрузке: количество кабин планируется увеличить вдвое.

Елена Ковалева