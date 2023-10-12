Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в строительстве магистральных линий связи

Партнером «Ростелекома» (MOEX: RTKM) в проекте создания новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA Next стал Альфа-банк, сообщила пресс-служба компании. В начале августа из проекта «Атлас», учрежденного в конце 2021 года для строительства линии связи, вышел венчурный фонд ВЭБ.РФ VEB Ventures.

«В рамках достигнутых договоренностей, Альфа-банк получил право приобрести 49,99% долей в проектной компании ООО "Атлас" — оператора проекта TEA NEXT»,— говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«Ростелеком» и VEB Ventures создали совместный проект «Атлас» для строительства в России магистральных линий связи в конце 2021 года. «Атлас» планировал предоставлять ВОЛС в аренду организациям связи и для транзита между Европой и Азией. Общая стоимость проекта, который должен быть завершен к 2025 году,— около $650. Строительство первой очереди TEA Next протяженностью 560 км было завершено в конце 2022 года.

В августе VEB Ventures вышел из проекта по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи. Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, отмечал, что стороны приняли такое решение «на взаимовыгодных условиях». По данным источника «Ъ», ВЭБ.РФ рассматривает возможность проектного финансирования «Атласа».

Подробнее — в материале «Ъ» «ВЭБ.РФ отключился от связи».

Милена Костерева