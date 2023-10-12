Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Альфа-банк стал партнером «Ростелекома» в строительстве магистральных линий связи

Партнером «Ростелекома» (MOEX: RTKM) в проекте создания новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA Next стал Альфа-банк, сообщила пресс-служба компании. В начале августа из проекта «Атлас», учрежденного в конце 2021 года для строительства линии связи, вышел венчурный фонд ВЭБ.РФ VEB Ventures.

«В рамках достигнутых договоренностей, Альфа-банк получил право приобрести 49,99% долей в проектной компании ООО "Атлас" — оператора проекта TEA NEXT»,— говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«Ростелеком» и VEB Ventures создали совместный проект «Атлас» для строительства в России магистральных линий связи в конце 2021 года. «Атлас» планировал предоставлять ВОЛС в аренду организациям связи и для транзита между Европой и Азией. Общая стоимость проекта, который должен быть завершен к 2025 году,— около $650. Строительство первой очереди TEA Next протяженностью 560 км было завершено в конце 2022 года.

В августе VEB Ventures вышел из проекта по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи. Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, отмечал, что стороны приняли такое решение «на взаимовыгодных условиях». По данным источника «Ъ», ВЭБ.РФ рассматривает возможность проектного финансирования «Атласа».

Подробнее — в материале «Ъ» «ВЭБ.РФ отключился от связи».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...