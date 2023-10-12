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В Тольятти Генпрокуратура оспорила прекращение дела о легализации 7000 мигрантов

Генеральная прокуратура РФ приняла меры по отмене решения Центрального районного суда Тольятти по делу о легализации ОПС свыше семи тыс. иностранных граждан. Гособвинитель оспорил соответствующее постановление инстанции в апелляционном порядке. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе текущего года Центральный районный суд Тольятти прекратил уголовное дело о незаконной легализации более семи тыс. мигрантов. Его фигурантами были четыре человека.

Им вменили в вину нелегальную регистрацию иностранных граждан. По версии следствия, преступление было совершено с 2016 по 2020 год.

Суд в Тольятти постановил прекратить дело из-за истечения сроков давности. Перед этим статья обвинения была переквалифицирована с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ на ст. 322.3 УК РФ, в итоге фигурантам дела инкриминировали преступление небольшой тяжести.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев. Он направил запрос председателю Верховного суда РФ и в квалификационную коллегию судей с просьбой проверить основания затягивания рассмотрения дела судьей Центрального районного суда Тольятти Ириной Онучиной.

Парламентарий попросил контрольные органы выяснить, есть ли в ситуации коррупционная составляющая. Также Михаил Матвеев поставил вопрос о лишении Ирины Онучиной статуса судьи. Кроме того, он направил депутатский запрос в Генпрокуратуру «с требованием проверить действия тольяттинских прокуроров и принять меры к пересмотру судебного решения».

Ранее в Самарской области неоднократно фиксировались нарушения и выявлялись преступления среди мигрантов. В частности, в сентябре в столице региона произошел скандал с собакой, которую иностранцы-строители сбросили с десятого этажа строящегося дома. По словам очевидцев, животное скончалось в муках на глазах у прохожих, включая детей. После этого депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил соответствующие обращения силовикам.

До этого в феврале иностранцы атаковали местного жителя. Было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов

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