Новак: добыча нефти по итогам года снизится только из-за обязательств в ОПЕК+

Вице-премьер Александр Новак объяснил снижение добычи нефти в России на 1,5% обязательствами в рамках ОПЕК+. По его словам, по итогам 2023 года добыча нефти в России составит 527 млн тонн, или только на 2% меньше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В прошлом году было 535 млн тонн — на 2% больше. В этом году мы добудем примерно 527 (млн тонн). Но это сокращение на 8 млн тонн — примерно 1,5% — связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+. В принципе, потенциал у нас гораздо больше: есть свободные мощности, есть уже российские технологии»,— сообщил господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

В июне Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ договорились продлить ограничения на добычу нефти на 2024 год. Для России квота установлена на уровне 9,828 млн б/с. Добровольное сокращение добычи было продлено до 2025 года: Россия обязалась снизить добычу до 9,3 млн б/с. В сентябре Александр Новак сообщал, что сокращение на 300 тыс. б/с продлится до конца 2023 года.

На Российской энергетической неделе президент Владимир Путин заявил, что регулирование добычи нефти в рамках ОПЕК+ сохранится и в 2024 году. По словам президента, решение ОПЕК может измениться в зависимости ситуации на мировом рынке и спроса на нефть.

Подробнее о ситуации на рынке нефти — в материале «МЭА фиксирует недолив».

Анастасия Ларина