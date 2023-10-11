Путин: регулирование добычи нефти в рамках ОПЕК+ сохранится в 2024 году

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в рамках пленарной сессии «Российской энергетической недели» заявил, что в следующем году потребность в регулировании добычи нефти в рамках ОПЕК+ сохранится. По его словам, параметры сделки могут измениться в зависимости от ситуации на мировом рынке и спроса на нефть. Президент отметил, что все решения в рамках ОПЕК+ принимаются участниками соглашения коллегиально.

«Даже если есть разногласия, мы всегда ищем консенсус. Здесь также большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии, очень активно в этом плане работает, очень профессионально. На сегодняшний день все видится так, что мы сотрудничество будем продолжать»,— сказал президент. Трансляцию с мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По словам Владимира Путина, у России «нет стремления надуть, обмануть», но есть стремление прийти к общему решению. «Решению, которое "а" — всем выгодно и "б" — пойдет на пользу мировым рынкам энергетическим. Я верю, что так и есть. И этот уровень доверия очень важен. Ну, я надеюсь, что с обратной стороны то же самое»,— сказал он, отметив, что в настоящее время прогнозировать темпы развития мировой экономики и потребности рынка трудно.

В июне представители России, Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились продлить ограничения на добычу нефти на 2024 год. Для России определена квота в 9,828 млн б/с. С учетом продления до 2025 года добровольного сокращения добычи на 500 тыс. б/с Россия обязалась снизить добычу до 9,3 млн б/с. В августе вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия в сентябре сократит экспорт нефти на 300 тыс. б/с. В сентябре господин Новак сообщал, что сокращение на 300 тыс. б/с продлится до конца 2023 года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года. Согласно сентябрьскому отчету МЭА, в августе добыча Саудовской Аравии составила 8,98 млн б/с, снизившись на 100 тыс. б/с, в России — сохранилась на июльском уровне в 9,48 млн б/с. По подсчетам аналитиков, добыча нефти в странах ОПЕК+ составила 22,87 млн б/с, что на 2,55 млн б/с меньше целевого значения.

Подробнее — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».