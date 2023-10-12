Synergetic инвестирует 400 млн рублей в производство косметики в Дзержинске

Как стало известно «Ъ», компания Synergetic (ООО «Синергетик», Нижний Новгород, производитель бытовой химии) намерена инвестировать 400 млн руб. в создание производства и запуск новой линейки средств для ухода за кожей лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Новая продукция будет выпускаться на собственной производственной площадке Synergetic в Дзержинске. Для компании выпуск косметики станет новым направлением деятельности.

Как писал «Ъ», в марте 2023 года Synergetic приобрел 49% маркетплейса натуральной косметики и продуктов питания 4fresh. Сумму сделки Synergetic и 4fresh назвать отказались. По оценкам экспертов, она могла составить от 100 млн до 450 млн руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Синергетик» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Основной вид деятельности — производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. Генеральным директором компании является Алексей Зюзин. По итогам 2022 год выручка компании составила 11,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Компания контролируется кипрской Planet Synergetic Ltd., директором которого также числится Алексей Зюзин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Синергетика химии с косметикой».