Золотодобытчика ООО «Сисим» обязали выплатить 4,5 млн рублей за загрязнение рек

Золотодобывающая компания ООО «Сисим» выплатит 4,5 млн руб. за загрязнение рек в Саянском районе. Как сообщает краевая прокуратура, по итогам проверки в октябре прошлого года уровень загрязнения рек Кан и Тукша был превышен в 39 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Установлено, что предприятие сбрасывало стоки из отстойника без очистки, также не было получено согласование от Росрыболовства на добычу золота. Суд постановил взыскать в федеральный бюджет с ООО «Сисим» ущерб принудительно. Юрлицу назначено 150 тыс. руб. штрафа за нарушение правил охраны водных объектов.

В конце марта 2023 года минэкологии края через суд требовало остановить работу золотодобытчика ООО «Сисим». Основанием стало загрязнение правого притока Енисея. Также в декабре прошлого года суд приостановил деятельность предприятия на территории Манского и Саянского районов.

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Александр Киселев