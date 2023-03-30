Министерство экологии Красноярского края требует приостановить деятельность ООО «Сисим»

Минэкологии Красноярского края просит через суд оставить деятельность золотодобытчика ООО «Сисим», сообщает пресс-служба арбитражного суда в регионе. Основнием для требований стало загрязнение правого притока Енисея.

ООО «Сисим» добывает золото в Курагинском районе края, в долине реки Сисим. Проверка министерства экологии региона выявила «превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ» в воде. Согласно заключению сотрудников минэкологии, золотодобытчики причинили ущерб окружающей среде и «неопределенному кругу лиц» на территории региона.

Министерство экологии Красноярского края требует от компании устранить допущенные нарушения.

В декабре 2022 года суд приостановил деятельность ООО «Сисим» на территории Манского и Саянского районов. По данным региональной природоохранной прокуратуры, предприятие осуществляло сброс загрязненных стоков в реку Тукша.

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Сергей Балин