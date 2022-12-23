Cуд приостановил работу золотодобывающей компании в Красноярском крае

В Красноярском крае решением суда приостановлена деятельность золотодобывающей компании «Сисим» по добыче на территории Манского и Саянского районов, сообщает прокуратура региона.

По данным региональной природоохранной прокуратуры, предприятие осуществляло сброс загрязненных стоков в реку Тукша Саянского района из отстойника. Правоохранители отмечают, что компания добывала россыпное золото вопреки требованиям закона, в частности без согласования Енисейского территориального управления Росрыболовства. «Это негативно влияет на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов, в результате чего нарушаются права Российской Федерации», - посчитали в региональной прокуратуре.

Также прокуратурой заявлено ходатайство о приостановке деятельности по добыче золота компанией в Ленинском районе, однако Ленинским районным судом в удовлетворении заявления было отказано. Прокуратура не согласилась с вынесенным определением и обжаловала его в вышестоящую инстанцию. Красноярский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и приостановил деятельность организации до рассмотрения дела по существу.

В феврале 2022 году по иску прокуратуры суд обязал ООО «Сисим» выплатить 180 млн руб. за загрязнение красноярских рек Сейба и Сисим. В сентябре и октябре ведомство также устанавливало факты загрязнения более десяти водных объектов в регионе в результате деятельности девяти золотодобывающих компаний.

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Лолита Белова