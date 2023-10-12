Посол Индии: на высоком уровне обсуждается саммит Путина и Моди до конца года

Россия и Индия на высоком уровне обсуждают проведение саммита премьера Нарендры Моди и президента Владимира Путина, сообщил посол Индии в Москве Паван Капур. Других подробностей он не привел.

«Это обсуждается. Идут обсуждения на высоком уровне»,— ответил господин Капур «РИА Новости» на вопрос о возможных переговорах до конца года.

В 2022 году не состоялся ежегодный российско-индийский саммит. Источники Bloomberg утверждали, что индийский премьер отказался от саммита из-за «ядерных угроз Украине», однако индийская газета Economic Times со ссылкой на свои источники эту информацию опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «никто ни от чего не отказывался, потому что и не было запланировано». Паван Капур в конце 2022 года говорил, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте и могут встретиться в течение 2023 года.

Подробнее о несостоявшемся в 2022 году саммите — в материале «Ъ» «Слон и Bloomberg».

Леонид Уварчев